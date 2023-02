Phil Spencer ce l'ha fatta: il boss di Xbox ha finito Vampire Survivors!

Chi ci segue saprà già che Phil Spencer adora Vampire Survivors: in questi mesi il massimo esponente del team Xbox ha più volte espresso il suo amore per il roguelite italiano firmato da Luca 'Poncle' Galante. Con un post appena condiviso sui social, Spencer annuncia con orgoglio di aver completato tutti gli obiettivi!

Per raggiungere questo importante traguardo, il dirigente Microsoft ha dovuto sbloccare l'achievement avanzato che richiede l'abbattimento di ben 100.000 nemici in una singola partita nei panni di Queen Sigma, uno dei tanti personaggi interpretati da Spencer e da chi, come lui, ha ormai perso il conto delle ore passate a falciare orde di pipistrelli, mostri e creature demoniache dai nomi più assurdi nella dimensione in pixel art di Vampire Survivors.

Nella lunga battaglia combattuta da Phil Spencer contro le legioni vampiresche del fenomeno indie di Poncle, il massimo esponente della divisione Xbox di Microsoft ha più volte dispensato consigli ai giocatori di Vampire Survivors, ad esempio suggerendo ai nuovi cacciatori di interpretare Poe Ratcho per trarre un vantaggio iniziale con i danni arrecati dall'Aglio e dai suoi numerosi potenziamenti.

Prima di unirci a Mortaccio, Yatta Cavallo e Suor Clerici nei festeggiamenti per il traguardo conquistato da Spencer, vi invitiamo a percorrere ancora una volta le lande oscure del roguelite italiano leggendo la nostra recensione di Vampire Survivors.