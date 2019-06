Per Phil Spencer, la collaborazione con Sony farà crescere anche Microsoft

In una recente intervista concessa a Kotaku, il boss di Xbox Phil Spencer ha avuto modo di parlare della nuova strategia di mercato di Microsoft e del rapporto di collaborazione con Sony, che consentirà alla compagnia giapponese di utilizzare la tecnologia cloud Azure e ad entrambe di lavorare in sinergia per sviluppare nuove soluzioni.

A tal proposito, Spencer si è innanzitutto mostrato orgoglioso per la scelta di Sony di affidarsi alla tecnologia Azure: "Sony e Azure puntano al futuro del cloud gaming. Stiamo lavorando a ciò di cui avrete bisogno nelle future piattaforme di gaming - contenuti, community e cloud sono le cose su cui ci stiamo concentrando - e al momento ci sono solamente un paio di compagnie sul pianeta in possesso di una rete globale in grado di raggiungere i giocatori dappertutto. Ad oggi, siamo noi e Amazon. Google sta ancora costruendo la sua infrastruttura". Piuttosto che creare una rete da zero investendo miliardi di dollari, Sony ha quindi preferito cercarsi un partner, e la scelta alla fine è ricaduta su Microsoft, anch'essa esperta in ambito gaming.

Phil Spencer ha poi fatto notare che Sony non è l'unica compagnia videoludica ad affidarsi a tecnologie di Microsoft: "Abbiamo una cosa chiamata Microsoft Game Stack. L'abbiamo annunciata alla GDC: comprende DirectX, Windows Studio, Azure. Anche Phil Harrison di Google, mentre annunciava Stadia, mostrava Havok, Digital Studio, cose che abbiamo creato noi".

Infine, ha anche ammesso che la partnership con Sony contribuirà alla crescita anche della stessa piattaforma di Microsoft: "Penso alla forza che acquisiamo man mano che la nostra piattaforma cresce, ed è molto importante per noi stipulare grandi rapporti di collaborazione con altre compagnie gaming che permettono alla nostra piattaforma di crescere".