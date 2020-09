Phil Spencer commenta l'acquisizione di Bethesda e conferma che non ci saranno tagli

Intervistato da CNBC, Phil Spencer ha parlato dell'acquisizione di Zenimax Media e Bethesda da parte di Microsoft, una acquisizione costata ben 7.5 miliardi di dollari e che apre ovviamente scenari del tutto inediti per il futuro.

A riguardo, il responsabile della divisione Xbox fa sapere di non voler assolutamente cambiare l'identità di Zenimax e delle sue associate (tra cui Bethesda, id Software e Arkane Studios), le aziende citate hanno una propria anima e una filosofia ben chiara, avendo dimostrato nel corso degli anni di riuscire a lavorare con franchise di altissimo profilo grazie anche al supporto di una community sincera e leale.

Bethesda e gli altri studi di Zenimax continueranno quindi a seguire la propria strada e lo stesso Spencer ribadisce come non siano previsti tagli al personale o riassetti societari di alcun tipo, del resto non avrebbe senso modificare qualcosa che già funziona alla perfezione. Piuttosto, tutti gli studi godranno delle migliori tecnologie Microsoft e del supporto incondizionato da parte della compagnia.

Todd Howard di Bethesda dal canto suo si è detto molto contento di essere entrato a far parte della famiglia Xbox e prevede un futuro luminoso per il mondo dei videogiochi grazie anche a questa acquisizione destinata a cambiare numerosi equilibri.