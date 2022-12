Phil Spencer commenta l'aumento del prezzo dei giochi Xbox: 'È inevitabile'

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, Microsoft ha di recente confermato l'aumento del prezzo dei giochi first party Xbox, seguendo quella che è ormai una tendenza che riguarda tutti i player del mercato videoludico. A distanza di qualche giorno dall'annuncio, Phil Spencer ha deciso di commentare tale decisione.

Nel corso dell'ultimo episodio del podcast intitolato Second Request, il boss della divisione gaming di Microsoft ha spiegato quali motivazioni si celano dietro questa scelta economica:

"L'impatto del prezzo sui consumatori è un fatto del quale siamo perfettamente consapevoli. Vista la realtà economica nella quale ci troviamo, occorreva una mossa del genere per consentire alle nostre attività di proseguire e di sostenere i costi."

Per chi non ne fosse a conoscenza, a partire dal 2023 vi sarà un incremento del prezzo di vendita al day one dei giochi esclusivi Microsoft, i quali verranno venduti a 70 dollari. Fortunatamente, questo cambiamento avrà effetto dopo le festività natalizie e i giocatori che vorranno fare acquisti da mettere sotto l'albero non saranno coinvolti dall'aumento.

Nel frattempo, vi ricordiamo che proprio qualche ora fa la FTC ha dato il via ad una causa legale per impedire l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft.