Il 2019 in Casa Microsoft? Phil Spencer descrive la sua Visione

Con l'avvicinarsi della fine del 2018, è tempo di bilanci in casa Microsoft, ma non solo: è anche l'occasione giusta per condividere le aspettative per il prossimo anno.

Phil Spencer aveva già descritto il 2019 come un anno "entusiasmante" per i giocatori e possessori di Xbox. Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Games Industry, il Responsabile della divisione gaming di Microsoft è ritornato a parlare delle proprie aspettative per il prossimo anno, condividendo col pubblico alcune riflessioni interessanti.

Significative le parole di Spencer legate all'approccio di Microsoft al settore videoludico: "Quando pensiamo alla crescita e al potenziale del gaming per Microsoft, partiamo sempre dal Giocatore. [...] Ci sono più di due miliardi di persone sul pianeta che giocano ai videogame [...]. Continueremo a mettere quei giocatori al centro di ogni scelta che facciamo, fornendo loro accesso ai titoli che desiderano giocare, con le persone e la Community con cui desiderano giocarci, sul device che scelgono". Parole sicuramente interessanti, che sembrano voler indicare la libertà di scelta più ampia possibile per il giocatore come linea guida della politica della Casa di Redmond.



Nel corso dell'intervista, Spencer si sofferma anche sul tema dei prossimi giochi in arrivo per gli utenti Microsoft: "Il 2019 sarà un grande anno per i giochi. [...] Sono entusiasta di ciò che è in arrivo, inclusi Crackdown 3, Ori and the Will of the Wisps e Gear 5 così come per l'incredibile line-up di giochi dell'industria che si mostreranno e giocheranno meglio su Xbox One".



Estremamente interessanti, infine, le considerazioni di Spencer in merito all'anno appena trascorso. Il 2018 è stato, nelle sue parole, "un anno di trasformazione per Xbox su molti fronti". Tra gli elementi più rilevanti dell'anno che si appresta a concludersi, cita i progressi fatti in ambito Xbox Game Pass e Project xCloud, l'acquisizione di nuovi studi e il focus dell'azienda sull'accessibilità, rappresentato dalla creazione di Xbox Adaptive Controller. E voi cosa ne pensate? Come è stato questo 2018? E soprattutto, siete curiosi di scoprire cosa riserverà il 2019 per la Casa di Redmond?