Phil Spencer sulla conferenza Microsoft all'E3: 'Il contenuto guiderà la durata'

Si avvicina ormai rapidamente il periodo dell'E3, ed i grandi Attori dell'industria videoludica iniziano a riscaldare i motori in vista del tradizionale evento.

Mentre la Casa di Kyoto ha da poco aperto il Sito Nintendo E3, Microsoft fornisce alcuni primi indizi in merito alla propria presenza alla manifestazione losangelina tramite l'account Twitter ufficiale di nientemeno che Phil Spencer. Come potete infatti verificare nel cinguettio in calce a questa news, infatti, il Responsabile della divisone gaming della Casa di Redmond ha infatti fornito un commento in merito alla durate della Conferenza E3 2019 di Microsoft.

A tale proposito, Spencer ha dichiarato di apprezzare la "durata del nostro tradizionale show", lasciando dunque intendere che non dovrebbero essere previsti particolari stravolgimenti da questo punto di vista. Ha poi proseguito affermando: "Il contenuto guiderà la durata. La qualità è la chiave". Da questa breve, ma interessante affermazione sembra dunque che la Casa di Redmond non sia intenzionata ad allestire un evento dalla lunga durata, quanto piuttosto denso di contenuti di qualità.



Per sapere che cos'ha in serbo di preciso Microsoft per l'E3 di quest'anno non ci resta tuttavia che attendere: a che tipo di conferenza vi piacerebbe assistere? Vi ricordiamo che, almeno per quest'anno, Sony non sarà invece presente alla manifestazione, annuncio analizzato dal nostro Marco Mottura all'interno di uno speciale dedicato.