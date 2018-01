Phil Spencer conferma la realizzazione di un nuovo Gears of War

Parlando ai microfoni di The Verge a proposito delle nuove strategie di Xbox Game Pass , il capo della divisionePhil Spencer ha indirettamente confermato l'arrivo di un nuovo, oltre che dei nuovi capitoli di

"Sea of Thieves sarà il primo titolo disponibile dal lancio su Game Pass, seguito a sua volta da State of Decay 2, Crackdown 3 e il resto del nostro portfolio. Non si tratterà solo di questi giochi, ma anche dei futuri Halo, del prossimo Gears of War, dei prossimi capitoli di Forza Motorsport e altro ancora. Il nostro piano è di rendere disponibili questi titoli per gli abbonati a Game Pass lo stesso giorno in cui usciranno nei negozi." dichiara Phil Spencer, facendo riferimento a un nuovo capitolo di Gears of War.

Sebbene fosse abbastanza auspicabile l'arrivo di un nuovo capitolo di Gears of War nel prossimo futuro, queste dichiarazioni di Phil Spencer non fanno che confermare la cosa in via definitiva. Come vi abbiamo già riportato in questa notizia, inoltre, appare evidente che Xbox Game Pass continuerà a rivestire un'importanza sempre maggiore per l'utenza Xbox One. Cosa ne pensate?