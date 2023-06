Per Phil Spencer la Console War è un costrutto sociale

Si è conclusa la seconda selle cinque giornate previste dall'udienza preliminare che vede contrapposte la Federal Trade Commision (FTC) e Microsoft, e con essa sono andate in archivio anche le numerose (e già memorabili) dichiarazioni dei vertici della casa di Redmond, tra i quali spicca un Phil Spencer ricco di cose da dire.

Nei documenti allegati al procedimento legale, Microsoft ha ammesso d'aver perso la console war contro Sony e Nintendo, probabilmente per ridimensionare la propria posizione agli occhi del giudice e convincerlo ad avallare l'acquisizione di Activision-Blizzard. La casa di Redmond ha fatto notare che, se Sony e Nintendo si trovano in quella posizione di vantaggio, è anche per merito dei numerosi contenuti esclusivi che propongono.

Quando ha chiamato a testimoniare Phil Spencer, il legale della FTC ha chiesto lumi in merito ponendogli la seguente domanda: "Credi che Microsoft abbia perso la console war?". Stuzzicato sulla questione, Phil Spencer ha esordito dicendo che, secondo lui, "la Console War è un costrutto sociale" creato dalla comunità dei videogiocatori, e che alla luce di ciò Microsoft non può escludersi dal confronto con le due concorrenti. La precisazione è arrivata dopo le parole del legale dell'FTC, che poco prima aveva provato a separare i mercati in cui operano Nintendo e Xbox.

Dopo questa precisazione, il capo di Xbox ha ammesso che, guardando alle quote di mercato che ha guadagnato negli ultimi 20 anni, Microsoft si trova in terza posizione, dietro dunque a Sony e Nintendo, per poi scoccare una frecciata alla concorrenza diretta di PlayStation. Spencer reputa Sony un concorrente aggressivo che trattiene il 30% dei prodotti distribuiti da Microsoft su PlayStation (ad esempio dalle vendite di Minecraft) per reinvestirli nella lotta contro Xbox.