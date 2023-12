Phil Spencer corregge il tiro: Xbox Game Pass non arriverà su PlayStation e Nintendo

Nei giorni scorsi hanno fatto molto discutere le parole del CFO di Microsoft, Tim Stuart, secondo il quale Xbox Game Pass arriverà un giorno anche su PlayStation e Nintendo. A sorpresa, a smentire queste dichiarazioni, è lo stesso leader di Microsoft Gaming, Phil Spencer.

Recentemente intervistato da Jez Corden di Windows Central, Spencer ha voluto mettere in chiaro che il colosso di Redmond non sta attualmente pianificando l'approdo del suo servizio di gaming on demand sulle console Sony e Nintendo.

"Inizierò dicendo che non abbiamo intenzione di portare Game Pass su PlayStation o Nintendo. Non è nei nostri piani. Ciò su cui voglio concentrarmi è: come possiamo continuare a innovare per le persone che hanno scelto la nostra piattaforma hardware? E come possiamo continuare a garantire che si sentano soddisfatti del loro investimento in ciò che abbiamo costruito?

Ovviamente avrò il mio punto di vista sul nostro hardware. Ma penso che i nostri team abbiano fatto un ottimo lavoro con Xbox Series X e Xbox Series S in questa generazione, dando valore e prestazioni alla linea hardware. Quando penso agli investimenti in cose come Game Pass e Xbox Cloud Gaming, cross play, cross save e ID@Xbox, tutte queste cose, voglio che continuiamo a innovare. In questo modo le persone che hanno le nostre console possono sentire che il nostro impegno ripaga la loro fiducia.

Game Pass è stata una delle cose che abbiamo realizzato negli ultimi cinque anni e continuiamo a crescere, sia su PC che su cloud. È una parte importante dell'identità delle console Xbox. E penso che continuerà ad essere così. E continueremo a cercare modi futuri per innovare il nostro portfolio di giochi e la nostra piattaforma".

Ne approfittiamo per ricordarvi che sono stati annunciati i giochi di Xbox Game Pass di dicembre.