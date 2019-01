Phil Spencer: l'E3 2019 sarà il più grande di sempre per Microsoft

Nonostante Sony abbia deciso di non presentarsi all'E3 2019, Microsoft ha ribadito in più di un'occasione che non si lascerà sfuggire l'opportunità di partecipare alla più grande fiera videoludica. Non solo: a quanto pare, la casa di Redmond sembra davvero decisa a fare la cose in grande.

Phil Spencer è tornato sull'argomento nel corso di un recente podcast condotto da Larry "Major Nelson" Hryb, rincarando ulteriormente la dose e contribuendo ad innalzare ancor più le aspettative dei fan. Il boss di Xbox ha dichiarato che ci sono state varie discussioni interne dopo l'abbandono di Sony, ma la presenza di Microsoft non è mai stata messa in dubbio: "Abbiamo discusso internamente sul da farsi: dovremmo fare le cose in grande o sarebbe meglio risparmiare qualche soldo? Poi ci siamo detti: No, dobbiamo andare e fare le cose a modo nostro. Andremo all'E3 e la nostra presenza sarà la più massiccia di sempre. Adoro la possibilità di entrare in contatto con i nostri fan e con l'industria".

Parole che faranno senza dubbio piacere ai fan di Microsoft, che l'hanno scorso hanno già potuto assistere ad un'edizione di tutto rispetto. Durante le due ore della conferenza, oltre agli innumerevoli titoli terze parti, la compagnia ha confermato di essere al lavoro su una nuova Xbox, ha svelato Forza Horizon 4 e Halo Infinite ed ha annunciato l'acquisizione di ben 5 studi, tra cui Playground Games. Riuscirà a fare di meglio quest'anno? Che sia finalmente giunto il momento del reveal di Xbox Scarlett?