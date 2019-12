Phil Spencer: l'E3 2020 sarà un grande momento per Xbox

Dopo la presentazione di Xbox Series X, Phil Spencer è tornato a ribadire che l'E3 2020 di Los Angeles rivestirà un ruolo di grande importanza, e che sarà un grande momento per l'universo Xbox e tutti i giocatori.

"L'E3 2020 sarà un grande momento per noi, ci aspettiamo che la fiera di Los Angeles del prossimo anno rivesti un ruolo molto importante per Xbox" dichiara Phil Spencer ai microfoni di Gamespot.

Rispetto a Sony, Microsoft ha già giocato in anticipo svelando ai The Games Awards 2019 numerosi dettagli su Xbox Series X, la sua console di nuova generazione in arrivo durante le vacanze natalizie del 2020.

Oltre a promettere piena retrocompatibilità con Xbox One, Xbox Series X offrirà una grande potenza di calcolo e diverse funzionalità inedite, come la possibilità di mettere più giochi in stand-by contemporaneamente, per poi poterli riprendere successivamente in qualsiasi momento.

L'E3 2020 ha già le date fissate, e sarà un evento molto importante per Microsoft e la divisione Xbox. Oltre a fornire ulteriori dettagli su Xbox Series X, dalla prossima conferenza di Los Angeles possiamo aspettarci novità e annunci importanti anche per i giochi first party della Casa di Redmond, a partire dall'attesissimo Halo Infinite.

Voi cosa vi aspettate dall'E3 2020 di Xbox?