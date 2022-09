Phil Spencer è eccitato per il 2023 di Xbox e per il nuovo progetto di Hideo Kojima

In occasione di una recente intervista ai microfoni di Famitsu, l'amministratore delegato della sezione Xbox Gaming, Phil Spencer, ha parlato nel dettaglio di quello che sarà il futuro in casa Xbox, spendendo alcune parole anche sui ritardi produttivi causati dalla crisi e sulla nuova produzione del maestro Hideo Kojima.

Spencer ha rivelato che, in seguito all'epidemia di coronavirus, i team first-party hanno riscontrato diverse problematiche interne, e ciò si è tradotto in forti ritardi nella produzione di molti titoli che, alla fine, non sono stati purtroppo pubblicati. Ciò non ha impedito a Microsoft di raggiungere ottimi risultati, con Xbox Series S|X le console vendute più velocemente di sempre.

La situazione è insomma in ripresa, infatti il CEO ha ribadito che il 2023 di Xbox sarà caratterizzato da una lineup di titoli molto forte, dalla spiccata componente creativa.



Spencer ha poi parlato di Hideo Kojima, che conosce da diversi anni. Stando alle sue parole, Kojima avrebbe presentato a Xbox delle idee parecchio interessanti che l'azienda americana ha voluto portare subito sulla propria console. Il progetto, afferma Spencer, si mostra promettente già dalle prime fasi di sviluppo.

Tra le questioni più scottanti affrontate da Spencer di recente troviamo anche il tanto chiacchierato aumento di prezzo per le console Xbox. Il CEO di Xbox Gaming ha confermato che, almeno per il momento, il prezzo delle console Xbox rimarrà invariato, per una questione di rispetto nei confronti dei clienti e della grande crisi economica in cui ci troviamo.