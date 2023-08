Phil Spencer elogia Baldur's Gate 3: 'Il GDR di Larian è un bene per l'intera industria'

Dopo aver promesso l'arrivo di più eventi Xbox dal 2024 e oltre, Phil Spencer ha colto l'opportunità offertagli dall'intervista a IGN.com per spendere parole al miele per Baldur's Gate 3 e lodare l'impegno profuso dagli studi Larian per dare forma al kolossal ruolistico.

Il massimo esponente della divisione Xbox di Microsoft prende spunto dalla media voto stellare di Baldur's Gate 3 e dall'imminente commercializzazione di Starfield sottolineando come "non penso che Baldur's Gate 3 abbia nulla a che fare con Starfield. Tendenzialmente, l'uscita ravvicinata di grandi giochi è sempre una buona cosa, è un buon segnale per l'industria. Quindi non posso che congratularmi con i dirigenti e tutti gli sviluppatori del team Larian. D'altronde, è un gioco che ha attualmente una media voto di 97 su 100 o qualcosa del genere".

Sempre ai microfoni di IGN.com, il boss di Microsoft Gaming ammette di essere un grande appassionato della serie di Baldur's Gate: "Ho finito sia l'originale Baldur's Gate che il secondo capitolo, come pure le espansioni. Sono da sempre un grande fan della serie. Anche per questo, è semplicemente fantastico vedere un team come Larian dedicare tutto questo tempo alla realizzazione di un capolavoro come Baldur's Gate 3, il degno rappresentante di un franchise classico. Il successo di Baldur's Gate 3 è davvero incredibile per loro, per tutti gli appassionati e per l'intera industria dei videogiochi".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete immergervi nelle atmosfere fantasy dei Reami Dimenticati leggendo la nostra recensione di Baldur's Gate 3, un GDR magnifico e semplicemente senza pari.