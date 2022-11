Phil Spencer sarebbe entusiasta di poter espandere franchise iconici come Starcraft

Mentre alcuni report suggeriscono che la Commissione Europea potrebbe portare avanti nuove indagini sulla trattativa Microsoft X Activision, il capo della divisione gaming dell'azienda americana, Phil Spencer, è tornato a parlare con ottimismo di questa acquisizione durante un'intervista con Wired dedicata ai 25 anni di Age of Empires.

Durante l'intervista, in cui si è potuto parlare a fondo del mondo degli RTS, il giornalista Will Bedingfield ha colto l'occasione per stuzzicare Spencer in merito all'acquisizione più chiacchierata del momento, chiedendogli se Microsoft abbia già dei piani futuri per franchise come StarCraft. In tutta risposta, Spencer si è detto 'entusiasta all'idea di poter parlare con Activision, Blizzard e King dei loro franchise più importanti', alcuni dei quali hanno segnato delle tappe importanti nella storia recente dell'industria videoludica, a suo dire.

"Non parliamo solo di StarCraft. Anche WarCraft fa parte di quel grande patrimonio di giochi RTS targati Blizzard. Oggi non ho piani concreti per il futuro, perché non posso ancora lavorare concretamente con i team di sviluppo. Ma StarCraft è stato un momento fondamentale nella storia dei videogiochi, in particolar modo per gli esports, gli RTS su console e per la narrazione del genere RTS in generale".

Nel frattempo, continuano le indiscrezioni in merito al futuro di Call Of Duty. Un documento inviato da Microsoft stessa alla CMA britannica sembra confermare l'esistenza di un accordo, siglato tra la casa di Redmond e Sony, volto a escludere l'arrivo di COD sul Game Pass nei prossimi anni.