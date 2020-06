Phil Spencer festeggia i 30 anni in Microsoft con una Xbox Series X personalizzata

Phil Spencer festeggia questo mese il suo trentesimo anniversario dall'ingresso in Microsoft, avvenuto nel lontano giugno 1990. Per l'occasione l'azienda ha immortalato questo momento con un enorme biglietto di auguri con tanto di Xbox Series X personalizzata.

Non è chiaro se Phil abbia effettivamente ricevuto in dono anche la console ritratta oppure no, da notare come sullo chassis siano disegnate persone di ogni genere, per ribadire come Spencer sia riuscito a rendere Xbox un marchio inclusivo, basti pensare ad esempio al controller adattivo per le persone con difficoltà motorie. Il controller presenta invece una scritta nella parte inferiore ma data la scarsa risoluzione della foto risulta praticamente indecifrabile.

Negli anni '90 Phil Spencer si è occupato di software business (come Office e Money) e dell'enciclopedia Encarta, prima di passare alla divisione Xbox a metà degli anni 2000, diventando con il tempo volto del brand e responsabile dell'intero settore gaming di Microsoft. A lui si devono l'acquisizione di Mojang, il lancio di Xbox Game Pass, il lancio di Project xCloud e ovviamente la supervisione del progetto Xbox Seris X, in arrivo a fine anno.

Una figura carismatica che negli anni ha saputo guidare la divisione Xbox facendo fronte alle sfide di un mercato sempre più competitivo e in continuo mutamento.