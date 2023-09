Phil Spencer: quanto a film e serie TV sui giochi, Microsoft è ancora indietro

In un'intervista al The Washington Post, il CEO della divisione Gaming di Microsoft, Phil Spencer, ha commentato la posizione dell'azienda circa la release di serie TV e film legati all'universo dei propri giochi, riconoscendo di essere indietro su questo fronte rispetto ai propri concorrenti.

Pur con le IP di grande successo di cui Microsoft dispone, Spencer ha ammesso: "Non abbiamo la stessa esperienza che Sony ha dimostrato nei suoi studi cinematografici, i quali hanno realizzano contenuti video di livello mondiale, e anche Nintendo ha ovviamente fatto un ottimo lavoro".

A ben vedere, Sony attualmente gestisce un enorme studio cinematografico e televisivo e ha una propria etichetta specifica per i giochi chiamata PlayStation Productions, la stessa dietro grandi successi come The Last of Us della HBO e molti altri progetti in cantiere.

Nintendo, dal canto suo, ha recentemente collaborato con Universal per il film di grande successo The Super Mario Bros. Movie. La casa di Kyoto, peraltro, ha già confermato che altri film basati sui videogiochi Nintendo sono in lavorazione.

Microsoft ha prodotto la serie TV di Halo con la Paramount (una seconda stagione è in lavorazione), mentre la collaborazione con il regista de Il Signore degli Anelli Peter Jackson per realizzare un film di Halo non è decollata.

Quali sono, dunque, i piani di Microsoft per quel che riguarda i progetti cinematografici nell'ambito del gaming? Dopo la chiusura nel 2014 dell'etichetta Xbox Entertainment Studios, il numero uno della Divisione Gaming ha così risposto:

"Penso che sia importante per i mondi che stiamo creando nei giochi. Un tempo avevamo tanta invidia verso la nostra industria di Hollywood e ciò che creavano, poi abbiamo visto i fumetti prendere il sopravvento e ora vediamo che le storie dei videogiochi continuano a crescere di importanza perché i nostri creatori sono capaci quanto i creatori di qualsiasi altro medium."