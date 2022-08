Phil Spencer e il futuro delle console: 'Ci saranno sempre meno esclusive'

Nel corso di un'intervista concessa da Phil Spencer alla redazione di Bloomberg News, il boss della divisione Xbox si è detto certo del fatto che, da qui ai prossimi anni, assisteremo alla progressiva riduzione (e forse addirittura alla scomparsa) delle esclusive console.

Nel volgere lo sguardo al futuro delle piattaforme videoludiche casalinghe, il massimo esponente del Team Xbox esordisce nel suo discorso sottolineando come "in una famiglia può capitare di acquistare sia una Xbox che una PlayStation. A quel punto i vostri figli vorranno giocare insieme ma non potranno farlo per via del pezzo di plastica sbagliato da dover collegare alla TV. È anche per questo che amo davvero l'idea di ridurre le barriere tra giocatori, farle sentire al sicuro quando stanno giocando, consentirgli di trovare facilmente i loro amici online e divertirsi insieme a loro indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Penso che nel lungo termine tutto ciò sia un bene per l'intero settore".

Il boss della divisione Xbox di Microsoft si rivolge poi a tutti i dirigenti e agli attori dell'industria videoludica che non la pensano allo stesso modo, sostenendo come "forse nel breve periodo, ci sono alcune persone in alcune aziende che non amano questa visione del futuro. Ma penso anche che una volta superati questi ostacoli diventi molto più facile vedere il vero potenziale di crescita di questo settore. Ritengo perciò che in futuro vedremo arrivare sul mercato sempre meno giochi esclusivi per una singola piattaforma".



Nei giorni scorsi, ricordiamo a chi ci segue che l'antitrust saudita ha approvato il matrimonio tra Activision e Microsoft.