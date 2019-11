Phil Spencer sul suo futuro, Game Pass e supporto a Xbox One dopo il lancio di Scarlett

In occasione dell'X019 Fan Fest di Londra, Eurogamer.net ha intervistato Phil Spencer che per l'occasione ha toccato vari argomenti come il suo futuro in Microsoft, Xbox Game Pass e il supporto a Xbox One dopo il lancio di Scarlett.

Relativamente alla sua permanenza in Microsoft, Spencer non ha dubbi: "sono al corrente di quanto è accaduto nell'industria, alcuni cari amici hanno lasciato posizioni di rilievo recentemente ma nel mio caso vi assicuro che non andrò da nessuna parte domani. Il mio lavoro è quello di gestire un business con piani a lungo termine, sono in Microsoft da 31 anni, difficilmente riuscirò a farne altrettante ma non andrò proprio da nessuna parte. Sto lavorando alla costruzione di nuove IP e sto cercando di portare sl successo servizi come Xbox Game Pass e Project xCloud."

Sul Game Pass, il responsabile della divisione Xbox ha le idee chiare e mentre Sony non ha intenzione di lanciare giochi al day one su PlayStation Now, Microsoft continuerà ad agire come fatto fino ad oggi: "rispetto le posizioni della concorrenza ma in nessun altro medium i servizi in abbonamento con contenuti disponibili al day one hanno sminuito il valore delle proprietà intellettuali. Voglio dire, un film può uscire in contemporanea al cinema o su una piattaforma di streaming ma non per questo verrà considerato minore o non potrà competere per gli Oscar, no? E lo stesso vale per le serie TV, e da ora anche per i videogiochi. Gears 5 e The Outer Worlds sono nel Pass, questo vuol dire che non possono competere per il GOTY? No ovviamente, si tratta di IP di altissimo profilo e il fatto che siano disponibili su un servizio in abbonamento non riduce assolutamente il loro potenziale."

Infine, c'è spazio anche per il futuro di Xbox One S e One X: "il nostro obiettivo è quello di creare una famiglia di dispositivi e manterremo questa visione anche in futuro. Uno sviluppatore che crea un gioco per iPhone X non può ignorare iPhone 6, 7 e 8, solamente per fare un esempio, e lo stesso accadrà con Xbox. Quando Scarlett sarà lanciata ci saranno ancora milioni di giocatori attivi su Xbox One e One X, continueremo a coccolarli e andare incontro alle loro esigenze. Ovviamente sfrutteremo al massimo le potenzialità di Scarlett ma non ci dimenticheremo della famiglia Xbox già esistente."