Phil Spencer e il futuro di Xbox: più eventi in arrivo per coprire la line-up

Nella piena consapevolezza dei tanti giochi first party Xbox in arrivo dal 2024 e oltre, Phil Spencer ritiene che il ritmo sostenuto da Microsoft con gli showcase e i Direct sia destinato a crescere in maniera esponenziale in ragione della line-up di esclusive e titoli destinati ad approdare su Game Pass.

Ai microfoni di IGN.com, il boss di Microsoft Gaming riflette proprio su questo aspetto della comunicazione del team Xbox e sottolinea come "al momento, tutto ciò che posso dirvi e che avremo più tempo per parlare di ciò che stiamo sviluppando, perché la gamma di contenuti è davvero ampia. E lo dico riconoscendo che il 2022 è stato deludente, ma basta vedere l'enorme stand che abbiamo allestito qui alla Gamescom e dell'importanza del brand di Starfield per farvi un'idea di ciò che ci attende".

Prendendo spunto dalla forte presenza di Microsoft nella vetrina mediatica della Gamescom 2023, Spencer apre una finestra sul futuro delle console Xbox con delle riflessioni che faranno certamente felici tutti i fan delle piattaforme della casa di Redmond (e non solo, considerando la natura multipiattaforma di determinate IP come quella di Minecraft e di molti dei titoli che transitano dal Game Pass): "Quest'anno abbiamo organizzato il Developer Direct a gennaio, l'Xbox Showcase a giugno e ora siamo qui alla Gamescom, ma da qui in avanti organizzeremo eventi con maggiore regolarità perché il nostro portafoglio di giochi e contenuti è abbastanza profondo da sostenere questo sforzo".

E voi, quali videogiochi o IP Microsoft vorreste rivedere nei futuri eventi e show di approfondimento del team Xbox? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di rivivere le emozioni dello spettacolo di giugno con il nostro riassunto degli annunci e dei giochi dell'Xbox Showcase 2023.