Phil Spencer su Game Pass: 'Spendiamo oltre un miliardo di dollari ma generiamo profitti'

Dopo aver corretto il tiro precisando che Xbox Game Pass non arriverà su PlayStation e Xbox, Phil Spencer ha condiviso delle importanti riflessioni sul denaro investito dalla casa di Redmond per integrare così tanti giochi di terze parti nel catalogo del proprio servizio in abbonamento verdecrociato.

Ai microfoni di WindowsCentrak, il CEO di Microsoft Gaming ha riflettuto sul grande impegno profuso dal team Xbox nel garantire agli iscritti al Game Pass l'accesso a una ludoteca tanto ampia e variegata da comprendere un'infinità di titoli third party, molti dei quali disponibili sin dal giorno di lancio.

"Il nostro è un servizio sostenibile a livello finanziario", esordisce nel suo discorso Phil Spencer prima di sottolineare come "il Game Pass è sostenibile perché genera soldi. Abbiamo fatto molti investimenti nel mercato per trasformarlo in ciò che è adesso, tramite il Game Pass investiamo oltre un miliardo di dollaro all'anno per supportare gli sviluppatori di terze parti e garantire l'accesso dei loro titoli nel catalogo del nostro servizio in abbonamento".

Dopo aver ribadito che il Game Pass genera profitti anche a fronte del miliardo di dollari 'speso' (o meglio, investito) per rimpolpare di contenuti third party il catalogo del servizio verdecrociato, il boss di Microsoft Gaming spiega che "con il Game Pass supportiamo il più ampio ventaglio di videogiochi, dai titoli ad alto budget più famosi ai giochi indie sconosciuti che non sai di amare fino a che non li provi. Il fatto è che, in qualità di editore, dobbiamo convincere tutti a giocare i nostri titoli, di conseguenza sappiamo che per raggiungere il successo non basta creare giochi di grandi dimensioni, serve anche coinvolgere gli utenti con titoli relativamente minori ma che permettono agli utenti di trovare il proprio angolo di felicità, è questa la visione che portiamo avanti per rendere praticabile la nostra strategia".

