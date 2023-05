Phil Spencer: le grandi esclusive Xbox non ci faranno battere PS5, non succederà

Dopo essersi scusato per non aver soddisfatto le aspettative del pubblico con Redfall, Phil Spencer ha parlato ai microfoni di Kinda Funny anche della situazione generale di Xbox, promettendo grandi giochi in futuro, anche se questo non basterà a ribaltare la situazione e aumentare la quota di mercato della console Microsoft.

Il motivo principale è presto detto secondo Spencer e parte da lontano, ovvero dall'aver perso lo scontro con PS4. Il responsabile di Microsoft Gaming ha le idee molto chiare a riguardo:

"Vogliamo creare una grande community Xbox e stiamo lavorando da anni per riuscirci, tuttavia devo dire che l'idea della console war vinta con le grandi esclusive non è del tutto vera. E' davvero molto difficile far cambiare abitudini al grande pubblico... voglio dire, nell'epoca di PS4 milioni di giocatori hanno costruito una libreria digitale di videogiochi che hanno poi continuato ad utilizzare su PlayStation 5, queste persone non passeranno probabilmente mai ad Xbox. Anche se Starfield venisse premiato con un voto di 11/10, le persone non venderanno le PS5 per passare a Xbox, semplicemente non accadrà."

Phil Spencer rassicura comunque i giocatori confermando che nuovi giochi verranno annunciati all'Xbox Showcase di giugno e che Starfield non avrà un lancio problematico come quello di Redfall.