CES 2019: Phil Spencer interviene alla Conferenza di AMD e nomina "future piattaforme"

Nell'ambito del CES 2019 (Consumer Electronic Show) in corso a Las Vegas, la Compagnia AMD ha tenuto un proprio intervento, in occasione del quale, è intervenuto sul palco anche Phil Spencer.

Il Responsabile della Divisione Gaming di Microsoft ha qui rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. Discutendo con Lisa Su, attuale Presidente e CEO di AMD, Spencer ha infatti evidenziato la rilevanza dei rapporti tra le due Compagnie. Sul palco, ha quindi condiviso col pubblico alcune interessanti riflessioni: "Quando guardiamo le future piattaforme che stiamo costruendo e il lavoro che stiamo facendo, le partnership e le innovazioni che abbiamo visto in passato e hanno condotto a ciò che siamo stati in grado di fare oggi, io penso che avranno un'importanza critica per i nostri futuri sforzi". Phil Spencer ha dunque dichiarato "di non vedere veramente l'ora" di poter mostrare di più al pubblico in futuro.



Come evidente, in questo intervento, Phil Spencer non ha espressamente menzionato la prossima console di casa Microsoft, che gli attuali rumor vorrebbero in lavorazione col nome in codice di Xbox Scarlett, ma ha genericamente parlato di "future piattaforme". Tuttavia, tale riferimento, unito alla propria presenza all'evento AMD, è stato sufficiente a far sorgere ipotesi relative ad una possibile collaborazione tra le due Compagnie per la realizzazione della nuova Ammiraglia Gaming della Casa di Redmond. Ad oggi, tuttavia, Microsoft non ha ufficializzato alcuna informazione in merito ai propri progetti next-gen. Di conseguenza, non è possibile realizzare altro che congetture. Per avere maggiori informazioni su Xbox Scarlett non resta dunque che attendere dichiarazioni ufficiali in merito. Chissà che l'appena iniziato 2019 non sia l'anno giusto per scoprire qualcosa di più?