Phil Spencer ai leader del settore videoludico: 'Non dividiamo i giocatori'

Ai New York Game Awards, dove Elden Ring ha ricevuto un altro premio come gioco dell'anno, un ruolo di primo piano lo ha avuto anche Phil Spencer, che ha ricevuto l'Andrew Yoon Memorial Legend Award assegnato a coloro che, con il proprio lavoro, danno un contributo immenso al mondo del gaming.

La premiazione è stata per il numero uno di Xbox l'occasione non solo per celebrare i videogiochi in generale, ma anche per lanciare un messaggio agli altri leader dell'industria videoludica sparsi in tutto il mondo, ricordando come i videogiochi siano fonte di gioia capaci di unire gli appassionati.

"Oggi ci sono così tanti giochi, molti più che in passato, disponibile per un numero di giocatori più grande che mai. Ma sento anche che c'è più disperazione, una continua scia di brutte notizie nel frattempo che si passa da una crisi all'altra, mi fa pensare che la gioia che provavo da bambino sia divenuta molto più sfuggente per tutti noi. Oggi sembra che cercare la gioia sia un atto di sfida", ha affermato Spencer nella prima parte del suo discorso, per poi proseguire: "Oggi, come creatori e leader che plasmano il mondo, la nostra responsabilità più grande è essere fonte d'ispirazione e regalare gioia. Ciascuno dei centinaia di giochi che i giocatori hanno tra le mani oggi ed avranno domani e un biglietto per la felicità. Halo, God of War, Vampire Survivors, Peppa Pig, grandi e piccoli giochi, titoli mobile e indie, ciascuno di essi è studiato per darci una carica di gioia nel mezzo della nostra vita, per darci così tanta gioia da spingere le persone a parlarne e condividerla".

Il leader di Xbox poi si rivolge ai grandi nomi dell'industria: "Dobbiamo avere il coraggio di proteggere e nutrire questa gioia collettiva, di cercare e circondarci con una moltitudine di prospettive. Dobbiamo onorare le nostre differenze di esperienze e territori geografici, e dimostrare empatia ascoltando gli altri. Dobbiamo allontanarci dall'idea di dividere giocatori e creatori, e invece muoverci l'uno verso l'altro, nel frattempo che andiamo avanti ed intensifichiamo questa gioia".

Il discorso di Spencer ci fa pensare all'Xbox Developer Direct del 25 gennaio, appuntamento in cui non solo verranno forniti aggiornamenti su diverse attese produzioni Microsoft, ma con tutta probabilità verrà rivelato anche quando sarà possibile giocare, per l'appunto, a queste nuove gioie.