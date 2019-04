Phil Spencer: il leader di Xbox parla di E3 2019 e di Project xCloud

Nel corso del nuovo appuntamento con Inside Xbox, Phil Spencer ha approfittato dell'occasione per aggiornare i fan riguardo a ciò che il colosso di Redmond sta preparando in vista dell'E3 2019.

Come saprete, Microsoft è di fatto l'unica platform holder che quest'anno terrà uno show dal vivo all'evento losangelino, a cui Sony ha deciso di non partecipare in nessuna forma. Per questo motivo, Phil Spencer ha dichiarato di sentire una pressione ed un senso di responsabilità nei confronti dell'industria videoludica per nulla indifferenti:

"Sarà molto interessante. Siamo gli unici platform holder a tenere un live show, e siamo sostanzialmente soli quest'anno. Sento la responsabilità che ne consegue, e ho intenzione di rappresentare il gaming. Penso che sia un momento importante quando le news, la community e tutto il resto hanno gli occhi puntati all'industria videoludica all'E3. Penso sia un momento in cui ci ergiamo sopra tutto il rumore che si è creato intorno. Con tutto il nostro team, ci stiamo prendendo la responsabilità di andare là fuori e rappresentare il gaming, e vogliamo fare un ottimo lavoro al riguardo".

Spencer ha inoltre discusso di Project xCloud, la piattaforma di gaming in streaming su cui Microsoft sta lavorando da tempo e che il boss di Xbox ha messo alla prova durante il suo recente viaggio in Giappone:

"È stato incredibile. Ho trovato metà dei miei globi in Crackdown 3 mentre ero lontano da casa usando xCloud, ed ho giocato delle Incursioni su Destiny con i miei amici online. Ho cercato di capire quale fosse la latenza mentre ero in Giappone in un hotel a 8.000 miglia lontano dal mio server. La nostra soluzione è utilizzare Azure, in modo che il server sia vicino a te e minimizzi il ping e qualsiasi tipo di latenza.

C'è qualcosa di magico nel portare la mia esperienza Xbox con me. Tutti i miei amici sono lì, così come tutti i messaggi. Non devo creare un nuovo personaggio o altro. È la stessa situazione di quando sono a casa al PC. Viene sempre con me, e lo adoro".