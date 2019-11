Phil Spencer parla di Xbox Scarlett: prezzo e potenza saranno in linea con il mercato

In occasione dell'X019 di Londra, Phil Spencer è stato intervistato da The Verge e in questa occasione ha parlato di Xbox Scarlett soffermandosi sul prezzo e sulla potenza della nuova console.

Il responsabile della divisione Xbox non si è sbilanciato troppo ma ha dichiarato di aver imparato la lezione dal lancio e dalla generazione Xbox One: "vi assicuro che non saremo fuori mercato per quanto riguarda il prezzo e la potenza della console. Se ricordate bene all'inizio Xbox One costava 100 dollari in più di PS4 e sì... era anche meno potente. Ma le cose sono cambiate e Project Scarlett è progettata da un team altamente selezionato che ha un solo obiettivo, quello di creare una console di enorme successo."

Rispetto al lancio di Xbox One (avvenuto nel 2013) tante cose sono cambiate nel mercato videoludico e in Microsoft, l'azienda continuerà comunque a investire nel settore dei videogiochi e Spencer non nega la presenza di discussioni interne riguardo alla generazione successiva a Xbox Scarlett: "al momento siamo impegnati su Xbox Scarlett e vogliamo che abbia successo ma vogliamo anche che la nostra compagnia sia attenta alle esigenze dei consumatori ed ai cambiamenti del mercato, per questo stiamo lavorando su Project xCloud, Game Pass, retrocompatibilità e Cross-Play, sono servizi fondamentali per noi."

Xbox Scarlett sarà il focus di Microsoft per il 2020 e Spencer ha ribadito che non avremo dettagli sulla console nel corso di quest'anno, X019 è uno show focalizzato interamente sui giochi, per il reveal del nuovo hardware dovremo invece attendere ancora.