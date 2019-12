Phil Spencer su Project xCloud: lo streaming non può sostituire l'esperienza tradizionale

Il 2019 ha visto l'espansione del cloud gaming con l'arrivo di PlayStation Now in nuovi mercati, tra cui l'Italia, e il debutto di Google Stadia. Microsoft segue a ruota, e si sta preparando a lanciare pubblicamente il suo Project xCloud, attualmente in fase di testing.

Nonostante i grandi passi in avanti compiuti dalla tecnologia, c'è ancora molta strada da fare per eguagliare l'esperienza tradizionale. È di quest'opinione anche Phil Spencer, il boss di Xbox, che in una recente intervista concessa a Game Informer ha parlato dei reali obiettivi della tecnologia in streaming applicata in ambito videoludico: "Il miglior posto per giocare è localmente, senza mezzi termini. Lo streaming è una tecnologia di convenienza. È una tecnologia da scegliere quando siete lontani dalla console ma volete giocare ugualmente". Parole simili le ha spese anche in un'altra intervista con GameSpot, nella quale ha affermato che xCloud non nasce per sostituire Xbox.

Kareem Choudhry, vice presidente del progetto xCloud, ha inoltre ammesso le tecnologie attuali non sono ancora in grado di eliminare la latenza. Per questo motivo, Microsoft si sta concentrando sulla "consistenza", per fare in modo che la latenza rimanga stabile per tutta la durata della sessione di gioco, senza picchi verso l'alto o il basso: "Ci siamo resi conto che la consistenza della latenza è in realtà molto più importante dell'assenza della latenza. Stiamo lavorando sodo al fine di renderla il più consistente possibile. I giocatori hanno imparato a regolare il timing, e adesso nella public preview di Project xCloud sono in grado di giocare a Killer Instinct, Tekken 7 e altri giochi estremamente sensibili alla latenza".