Phil Spencer ha provato il nuovo gioco di The Initiative

Phil Spencer sembra essere molto attivo in questo periodo e nei giorni scorsi il responsabile della divisione Xbox ha visitato gli studi di The Initiative, team al lavoro su un progetto segreto per le piattaforme Microsoft.

Drew Murray, design director dello studio, ha pubblicato un Tweet a riguardo: "siamo stati fortunato, Phil Spencer è venuto in visita da noi per fare un tour dello studio e parlare del futuro di Xbox. Inoltre ha impugnato il joypad per provare il nostro gioco!" Spencer ha affermato di essersi divertito ed ha ringraziato il team per avergli permesso di provare con mano il loro nuovo progetto.

Purtroppo al momento non è chiaro quale sia effettivamente la natura del gioco (mai annunciato ufficialmente), The Initiative è un team interno di Xbox Game Studios nato appositamente per sviluppare giochi Next-Gen su Xbox Series X e composto da veterani dell'industria. Tra i membri troviamo Blake Fisher (The Witcher 3), Brian Westergaard (God of War, Lindsey McQueeney (Tomb Raider), Christian Cantamessa (Red Dead Redemption), Chris O'Neill (Metal Gear Solid V The Phantom Pain) e Robert Ryan (Naughty Dog), solamente per citarne alcuni.

Un vero e proprio "Dream Team" al lavoro su un titolo ancora segreto ma che con ogni probabilità verrà mostrato pubblicamente nel corso del 2020.