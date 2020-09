Phil Spencer rassicura i giocatori, lo stile di Bethesda non cambierà

Dopo aver assicurato che non ci saranno tagli in Bethesda e Zenimax, Phil Spencer ha voluto ribadire come Microsoft non andrà in alcun modo a danneggiare la filosofia e lo spirito del publisher del Maryland a seguito dell'acquisizione.

Bethesda è un publisher con tantissimi anni di esperienza ed ha dimostrato di essere in grado di gestire franchise storici con lanci di enorme successo, tenendo sempre ben presenti i feedback della community e mantenendo un buon rapporto con i giocatori che sostengono con tutto il loro amore produzioni come Fallout e The Elder Scrolls.

Microsoft non ha nessuna intenzione di cambiare lo stile ed il modus operandi di Zenimax e Bethesda, la compagnia continuerà ad operare in maniera autonoma come publisher semi indipendente. Phil Spencer è certo che "i giochi Bethesda daranno un grande contributo alla diffusione di Xbox Game Pass" e ribadisce come il modello Bethesda funzioni molto bene, dunque non c'è motivo di effettuare cambiamenti in corsa e rischiare così di danneggiare il prezioso lavoro di questi anni.

L'acquisizione di Bethesda è costata 7.5 miliardi di dollari e sembra che Spencer non voglia fermarsi, nel mirino di Microsoft anche Asobo e Dontnod, almeno stando agli ultimi rumor, senza dimenticare le voci (non troppo attendibili, però) che vorrebbero la casa di Redmond interessata ad acquistare SEGA.