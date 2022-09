Phil Spencer aveva già rassicurato Jim Ryan sul futuro di COD su PlayStation

Nella giornata di ieri, il capo di Xbox Phil Spencer ha fatto sapere che in futuro Call of Duty continuerà ad arrivare sulle console PlayStation, nonostante Activision-Blizzard sia destinata ad unirsi a Microsoft nel prossimo futuro (autorità anti-trust permettendo).

Quest'oggi, per gentile concessione di The Verge, apprendiamo un nuovo retroscena sulla faccenda. A quanto pare, Spencer aveva già scritto a Jim Ryan, il CEO di PlayStation, lo scorso gennaio (mese in cui è stato annunciata l'acquisizione di Activision) per assicurargli che Call of Duty non abbandonerà PlayStation per "diversi altri anni" a venire, al fine di onorare la partnership commerciale per COD in vigore tra Activision e Sony già da molto tempo.

"A gennaio, abbiamo consegnato una dichiarazione firmata a Sony per garantire la presenza di Call of Duty su PlayStation, con funzionalità e contenuti di pari livello, almeno per diversi altri anni oltre l'attuale contratto di Sony, un'offerta che va ben oltre i tipici accordi che vengono firmati nell'industria dei videogiochi", ha scritto Phil Spencer a The Verge.

Dunque, anche se il grande pubblico ha ottenuto delle rassicurazioni solamente ora, in realtà Spencer aveva già offerto delle garanzie all'alta carica di Sony, promettendole che Call of Duty non lascerà le sue console da un momento all'altro. Non è chiaro, tuttavia, per quanto tempo ancora COD continuerà ad arrivare su PlayStation, dal momento che Spencer ha parlato di "diversi anni". Stando ad un report di Bloomberg, questo lasso temporale ammonterebbe a due anni, ma si tratta di un'informazione non ufficiale. A giudicare dalla dichiarazione di Spencer, in ogni caso, sembra che prima o poi (non sappiamo quanto prima o quanto poi) Call of Duty abbandonerà PlayStation, a meno che non vengano firmati nuovi accordi.