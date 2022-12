Phil Spencer da record nel 2022: il volto di Xbox nella Top 50 di Bloomberg

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, è ormai tempo di bilanci. Puntualissimi, arrivano dunque i primi resoconti su questo strano 2022 che si appresta a concludersi.

Dalla redazione di Bloomberg, in particolare, arriva il tradizionale elenco dedicato ai Top 50, ovvero le cinquanta personalità che maggiormente hanno influenzato e definito l'ultimo anno. Tra i volti inclusi nella rassegna, troviamo - per ovvie ragioni - il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, ma anche espressioni del mondo finanziario, sportivo e dello spettacolo, da Francesca Bellettini a Tom Cruise, passando per Serena Williams e Lisa Cook. Immancabile anche una menzione al telescopio James Webb della NASA, che nel 2022 ha reso disponibili spettacolari immagini dello spazio profondo.

A rispondere all'appello di Bloomberg troviamo però anche volti più inaspettati. A spiccare sul fronte dell'industria videoludica è l'inclusione in classifica di Phil Spencer. Il CEO della divisione gaming di Microsoft è stato premiato per la sua capacità di espandere l'universo di Xbox, in particolare con la messa a segno del colossale investimento di 70 miliardi per l'acquisizione di Activision Blizzard. Ad oggi, la transazione rappresenta infatti il più grande accordo commerciale nella storia del settore.



L'effettivo impatto dell'accordo trovato da Phil Spencer è tuttavia ancora da valutare. In seguito ai dubbi espressi da alcuni organi anti-trust sull'opportunità dell'acquisizione, Activision Blizzard non è ancora ufficialmente parte della famiglia Microsoft.