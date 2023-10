Phil Spencer ribadisce l'intenzione di rafforzare la presenza di Xbox su mobile

In concomitanza dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, ormai ufficiale, Phil Spencer torna a parlare della strategia di Microsoft in ambito gaming e dichiara l'intenzione di Xbox di rafforzare la propria posizione nel mercato mobile.

Il numero uno di Xbox, in particolare, si sofferma sulla grande esperienza di King (basti pensare al grande successo di giochi come Candy Crush, che ha raggiunto quota 20 miliardi di dollari di entrate), dichiarando di volerne fare tesoro.

Nell'ultimo Xbox Official Podcast, Phil Spencer ha infatti detto: "Dobbiamo essere rilevanti sui dispositivi mobili, semplicemente non c'è modo di tracciare il futuro senza essere sulla piattaforma su cui gioca la maggior parte del pianeta. Avevo bisogno di trovare una squadra che avesse avuto un successo straordinario."

Anche per questo motivo, il capo di Xbox visiterà gli studi di King a Stoccolma, prima ancora rispetto ad altri studi che fanno parte dell'acquisizione recentemente realizzata.

"Ciò non significa che voglia trasformare tutti i nostri franchise in franchise mobile, non significa che tutto sarà free-to-play", spiega Spencer, aggiungendo che la diversità del marchio è un punto di forza.

In linea generale, nel suo messaggio di benvenuto post-acquisizione, Spencer aveva accennato all'intenzione di rendere disponibile la libreria di giochi di Activision, Blizzard e King su Game Pass e altre piattaforme, al punto che qualcuno ha già iniziato a sognare di vedere arrivare su console giochi come World of Warcraft. Ciò potrebbe valere anche in direzione opposta, con qualche franchise in arrivo su mobile.

"La verità è che se vuoi continuare ad essere rilevante nel gaming su scala globale, devi trovare un modo per essere rilevante sulla piattaforma più grande, che è quella mobile", chiosa infine Spencer.