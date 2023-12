Phil Spencer sulla rinascita delle IP Activision e sul possibile ritorno di Banjo-Kazooie

Oltre ad aver dichiarato che Microsoft non ha nessun piano per portare Xbox Game Pass su PlayStation e Nintendo, Phil Spencer ha discusso delle IP Activision ora completamente di proprietà del colosso di Redmond dopo la finalizzazione dell'acquisizione del publisher.

Sono tante le serie che Activision ha lasciato a riposo da diversi anni, ma che sotto l'egida della compagnia verdecrociata potrebbero tornare alla luce, riproposte anche tramite Xbox Game Pass. A questo proposito, Spencer ha dichiarato che ci deve essere innanzitutto passione nel team che sta dietro ai progetti, e non basta semplicemente avere nella propria squadra i creatori delle IP. Gli autori e la cultura sono cruciali nel processo di sviluppo, e Spencer riconosce che non tutti i franchise sarebbero ideali da andare a toccare nuovamente. A Microsoft, in ogni caso, piace l'idea di rivisitare storie e personaggi quando si presentano il team e le opportunità giuste.

"Avete notato che non abbiamo rivitalizzato tutti i franchise che la gente vorrebbe: fan di Banjo, vi capisco. Blizzard ha una passione per il rilancio dei franchise ed è entusiasta delle possibilità. C’è molto entusiasmo per le possibilità che possiamo realizzare tutti insieme. Voglio anche che i nostri fan e clienti sappiano che non parlo di giochi solo per stuzzicare senza un fine concreto... Le persone lo sanno se hanno visto come abbiamo anticipato le cose in passato", le sue parole.

Tra le altre cose, con un riferimento così esplicito a Banjo Kazooie, non è a questo punto da escludere che Spencer stia lanciando un indizio legato al rilancio della serie platform.