Phil Spencer ritiene Xbox Game Pass un fondo di investimento per finanziare nuovi giochi

Nel mentre vengono annunciati i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass a giugno, Phil Spencer torna a discutere del servizio di gaming on demand che ha rivoluzionato la strategia di Microsoft all'interno del settore videoludico.

Durante la recente chiacchierata trasmessa da Giant Bomb, il leader della divisione gaming di Microsoft ha dichiarato di ritenere Xbox Game Pass una sorta di fondo di investimento utile per finanziare successivamente altri giochi e progetti.

"Penso a Game Pass come a un fondo di investimento. Stiamo creando delle entrate per noi che possiamo poi reinvestire sul mercato, per creare una situazione più sicura per i nostri team quando pensano... 'Ok, quanto venderà [questo gioco]?' Non valutiamo le proposte del Game Pass su quante unità vende. Quando il gioco entra nel servizio, ecco il tuo pagamento".

Spencer ammette poi di essere felice di vedere certi giochi approdare su piattaforme esterne all'ecosistema Xbox, ma spinti dalla crescita e dalla visibilità rese possibili dalla presenza su Game Pass: "Francamente mi piace anche quando quei giochi vengono lanciati su altre piattaforme, non tutti i team possono farlo dal punto di vista della visibilità, perché possono davvero sfruttare la spinta della community del Game Pass per vendere più copie su Steam o su PlayStation. È un vantaggio per loro essere su Game Pass, fa parte del loro marketing".

Spencer ha poi nuovamente sottolineato come Game Pass consente di mitigare il rischio per gli sviluppatori che vogliono provare nuove soluzioni: "Potrei parlarne come di un modo per i team di aspirare a innovare un po' di più al di fuori della loro comfort zone, perché hanno una fonte di entrate garantita da noi. Abbiamo testimonianze dirette da team che ci dicono cose come 'non avremmo fatto questo se non lo avessimo saputo...".

Questo discorso si applica non solo a progetti interni come Pentiment e Grounded, ma anche agli sviluppatori di terze parti: "Penso che sia una buona cosa per l'industria, è una buona cosa quando abbiamo team che fanno cose come raid cooperativi da 33 giocatori come in 33 Immortals", ha concluso Spencer facendo riferimento al nuovo titolo ispirato alla Divina Commedia di Thunder Lotus Games.