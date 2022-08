Phil Spencer s'innamora di Cult of the Lamb: il boss del team Xbox cita gli Slayer

In uno degli ultimi messaggi condivisi sui social da Phil Spencer, il massimo esponente della divisione Xbox ha voluto congratularsi pubblicamente con Massive Monster e Devolver Digital per il successo di Cult of the Lamb.

Il boss del team Xbox si rivolge direttamente agli sviluppatori della sofware house anglo-australiana per informarli di essere attualmente impegnato a ingrossare le fila del culto dell'agnellino blasfemo: Spencer condivide anche un simpatico aneddoto sulla strategia che sta attuando per rinominare i suoi seguaci in funzione dei brani di una delle band thrash metal più amate dal pubblico, gli Slayer.

Attraverso il suo seguitissimo profilo Twitter personale, l'alto esponente di Xbox spiega infatti che "mi sto divertendo un mondo con Cult of the Lamb, congratulazioni per il successo che avete ottenuto al lancio! Sto continuando a nominare i seguaci del mio culto con il titolo delle canzoni degli Slayer, mi sembra appropriato".

Con la "celestiale" immagine di Phil Spencer che gioca al nuovo fenomeno indie di Devolver Digital guidando un esercito di seguaci composto da animali sacrileghi con nomi come "Dittohead" e "Repentless", vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Cult of the Lamb a firma di Giulia Martino.