Phil Spencer saluta Jim Ryan dopo la notizia delle dimissioni da CEO di PlayStation

Phil Spencer è stato tra i primi nomi dell'industria a salutare e ringraziare pubblicamente Jim Ryan dopo la notizia dell'abbandono del ruolo di CEO di PlayStation, una breaking news arrivata a sorpresa nella tarda serata di ieri.

Tramite il profilo X di Phil Spencer è stato condiviso un breve messaggio:

"Jim Ryan ha dato un enorme contribuito all'industria del gaming ed è stato un grande leader per PlayStation. Gli auguro il meglio per il suo futuro, grazie Jim per tutto quello che hai contribuito a fare per la community negli ultimi trent'anni."

In molti sono rimasti stupiti per questo messaggio dal momento che negli ultimi mesi tra Jim Ryan e Phil Spencer non sono mancate frecciatine e accuse, con i due in lotta per stabilire il futuro di Call of Duty, con Ryan che ha rifiutato qualsiasi tipo di accordo con Microsoft e non risparmiando dichiarazioni forte nei confronti di Spencer quando è stato chiamato in tribunale per la causa tra Microsoft e la FTC.

Jim Ryan è entrato in Sony nel 1994 con la nascita del brand PlayStation ed ha guidato inizialmente la divisione europea prima di diventare CEO della divisione PlayStation, dal ottobre 2023 il ruolo di Jim Ryan verrà occupato da Hiroki Totoki, attuale CFO di Sony Group corporation.