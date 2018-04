Phil Spencer si congratula con Sony Santa Monica per le ottime recensioni di God of War

Ieri è stata senza dubbio la giornata di God of War: in mattinata sono apparse le prime recensioni della nuova avventura di Kratos ed è stato un trionfo, la stampa internazionale ha premiato il gioco con voti altissimi e numerosi Perfect Score (10/10).

Un successo incredibile per Sony Santa Monica, che non ha lasciato indifferente la concorrenza: Phil Spencer, responsabile della divisione Xbox, ha usato il suo profilo Twitter per complimentarsi con lo studio e con Shuhei Yoshida per le recensioni positive "sembra davvero un lancio incredibile per la serie, ottimo lavoro", queste le parole di Spencer, alle quali si uniscono anche le lodi e le congratulazioni di Major Nelson.

God of War sarà disponibile dal 20 aprile su PlayStation 4 e PS4 Pro, le prime recensioni sono incredibilmente positive e il gioco può contare attualmente su un Metascore pari a 94/100, risultando di fatto il terzo gioco PS4 con la valutazione più alta su Metacritic, subito dietro a The Last of Us Remastered (95/100) e GTA V (97/100).