Phil Spencer sicuro di Xbox Series X: quali sono le 'armi' a disposizione di Microsoft?

Phil Spencer, responsabile della divisione gaming di Microsoft, ha recentemente concesso una corposa intervista ai colleghi di IGN Usa, fornendo alcune riflessioni sulla prossima Xbox Series X e dichiarandosi sicuro sulle scelte fatte dal team di progettazione.

Parlando del confronto diretto tra Xbox Series X e PS5, Phil Spencer è tornato sulla presentazione della console di casa Sony dichiarando che, nonostante l'ottimo lavoro svolto dalla rivale su SSD e tecnologia audio 3D, il team di Xbox si sente ancora più sicuro delle scelte fatte: "Sono molto soddisfatto di come Series X sia sulla stessa linea. Penso che Mark e il suo team abbiano fatto un ottimo lavoro sullo sviluppo dell'audio di cui hanno parlato, la loro tecnologia SSD è impressionante, ci piace. Abbiamo visto il lavoro che hanno fatto. Ma abbiamo utilizzato una visione olistica per la nostra piattaforma passando dalla CPU alla GPU, alla RAM, al throughtput, Velocity Architechure, la latenza, la retrocompatibilità. Ci sono voluti anni per arrivare a questo punto...quindi ho rispetto per qualsiasi team di piattaforme che si preparano al lancio, perché richiede molto lavoro".

Spencer ha poi continuato con sicurezza: "ti dirò, quando finalmente abbiamo visto la presentazione pubblica, mi sono sentito ancora meglio rispetto alle scelte che abbiamo fatto sulla nostra piattaforma. E mi aspettavo che fosse così. Il team hardware che ha fatto Xbox One S e Xbox One X, ho molta fiducia in loro. Se gli concedo il giusto tempo per arrivare agli obbiettivi, credo nella loro capacità di creare un ottimo programma end-to-end".

Insomma, il boss di Xbox si dice sicuro della tecnologia adottata da Xbox Series X. Da cosa deriva questa sicurezza? Sostanzialmente dalle specifiche soluzione scelte da Microsoft per ottimizzare l'efficienza di Xbox Series X ed in particolare dalle caratteristiche chiave della Velocity Architecture. L'approccio del colosso di Redmond ha infatti altrettanti elementi rivoluzionari ancora tutti da scoprire e paragonabili alle nuovi funzioni di PS5. Il nuovo sistema I/O chiamato DirectStorage permetterà di utilizzare tutta la potenza dell'SSD e della decompressione hardware, liberando il carico della CPU grazie ad una specifica porzione di un singolo core dedicato. Questa particolare caratteristica, al momento esclusiva di Xbox Series X, entrerà a far parte delle librerie DirectX e in futuro sarà implementata anche su PC Windows. I giochi che supporteranno DirectML potranno inoltre contare sul supporto aggiuntivo del Machine Learning, beneficiando di potenza di calcolo aggiuntiva per l'implementazione dell'IA di gioco. Infine Project Acoustic, accompagnato da un processore audio dedicato, fornirà uno strumento creativo aggiuntivo agli sviluppatori senza appesantire la CPU.

La next-gen si prospetta quindi piena di nuove tecnologie capaci di sviluppare una nuova era dell'intrattenimento. Non resta che attendere ancora qualche mese, nella speranza di vedere quanto prima i nuovi giochi all'opera.