Phil Spencer spiega perchè Microsoft manterrà la sua presenza all'E3 2019

Nel corso dell'ultima trasmissione di ExtraLife su Mixer, il boss della divisione Xbox Phil Spencer ha illustrato i motivi che hanno spinto i vertici del colosso di Redmond a mantenere la loro presenza all'E3 2019 e garantire uno spazio Xbox per le successive edizioni della fiera videoludica di Los Angeles.

"L'E3 è un evento estremamente interessante per Microsoft", spiega Spencer ripercorrendo le precedenti edizioni dello fiera californiana e ricordando che "quando ero giovane, l'E3 era uno spazio dedicato ai rapporti tra sviluppatori e rivenditori e serviva a capire quante cartucce sarebbero state prodotte e vendute per le vacanze. [...] Col tempo, l'E3 si è trasformato e, da semplice spazio per addetti al settore, è diventato una vetrina per l'intera industria".



Lo show internazionale che tutti noi conosciamo oggigiorno coinvolge la stampa, i produttori, gli sviluppatori e il pubblico, come conferma lo stesso Phil Spencer spiegando che "potremmo organizzare un evento simile da soli, ma pensiamo solo che l'E3 sia un modo fantastico e, in tutta franchezza, conveniente per i nostri fan di provare i videogiochi perchè è una festa che si svolge negli Stati Uniti, a Los Angeles".



Per le persone che vivono negli USA, ribadisce Spencer, "è facile recarsi a questo show e condividere il loro amore per i videogiochi". Questo per quanto riguarda l'E3 2019: ma per il futuro? "Penso però che la formula cambierà in qualche modo, specie se pensiamo a tutti questi eventi come l'XO, il FanFest, la Gamescom... l'ultimo fanfest, ad esempio, l'abbiamo organizzato in contemporanea sia a Città del Messico che a Milano".



Anche i vertici di Microsoft, quindi, ritengono che la formula dell'Electronic Entertainment Expo si evolverà nel tempo. La storica decisione di Sony di non presenziare all'E3 2019, da questo punto di vista, non potrà che accelerare questo cambiamento, anche se non sappiamo quali forme potrà mai assumere nei prossimi anni la manifestazione videoludica più importante del mondo.