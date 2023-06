Phil Spencer spiega perché Xbox viene talvolta ignorata dagli sviluppatori giapponesi

Phil Spencer sta portando avanti il suo impegno nell'avvicinare il marchio di Xbox al Giappone, e non si può certo dire che i primi risultati non siano arrivati, non dopo il recente Xbox Showcase in cui sono stati annunciati giochi come Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica di Atlus e Path of the Goddess di Capcom.

Anche sul piano delle vendite hardware, Xbox Series X|S stanno ampiamente superando le precedenti console Microsoft in Giappone, denotando una costante crescita del marchio verdecrociato in territorio asiatico. Tuttavia, non tutti gli sviluppatori e publisher nipponici sembrano particolarmente interessati a pubblicare i propri prodotti su Xbox. Il caso più eclatante è quello di Square-Enix, che continua invece a stringere accordi di partnership con Sony, come fatto con l'imminente Final Fantasy XVI e non solo.

Ma qual è il motivo che ancor oggi spinge parte degli sviluppatori giapponesi ad ignorare le piattaforme Xbox? A rispondere è direttamente Phil Spencer, durante la recente chiacchierata trasmessa da Giant Bomb:

"Non c'è un motivo in particolare. A volte si tratta di accordi commerciali che vengono conclusi, a volte il team si concentra sul fatto che... "Ehi, possiamo supportare solo due o tre piattaforme" e stanno in qualche modo riducendo il rischio di sviluppo. È vero, ogni piattaforma che aggiungi comporta più lavoro per il team di sviluppo.

A volte è semplicemente che un team che non ha molta connessione con Xbox e non la vedono necessariamente nel loro negozio di giochi locale quando entrano. È anche il motivo per cui desidero la nostra presenza sul campo con Xbox, anche se non vendiamo tante console quanto la concorrenza: se vai a Yodobashi Camera, voglio che ci sia una sezione Xbox, voglio che ci siano giochi che vengono messi in mostra. Voglio anche che i team di livello base considerino Xbox come una piattaforma di gioco ed è qualcosa che vedono nella loro vita quotidiana. Adoro i progressi che abbiamo fatto negli ultimi 5 o 6 anni lì, ma ovviamente c'è ancora molto lavoro da fare".