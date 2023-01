Phil Spencer stuzzica i fan: 'Xbox all'E3 2023? Forse'

Phil Spencer ha deciso di stuzzicare i fan di Xbox nel corso di una recente intervista concessa a IGN, occasione in cui ha parlato di una possibile partecipazione all'E3 2023 da parte del colosso videoludico americano.

A inizio settimana, Microsoft stessa ha confermato ufficialmente che sarebbe tornata a Los Angeles per il suo showcase estivo, le cui tempistiche sembrano 'stranamente' coincidere con quelle della kermesse videoludica più attesa dai giocatori: l'E3. Tuttavia non è ancora totalmente chiaro se Xbox vi prenderà parte. Lo stesso Spencer, nel corso dell'intervista di cui sopra, è stato molto criptico, decidendo di non rispondere alle domande poste dall'intervistatore in merito all'evento:

"Beh, noi scegliamo accuratamente il periodo in cui tenere il nostro showcase. L'E3 è per me uno dei momenti più importanti nella storia del videogioco. Mi piace l'idea di andare a Los Angeles, con migliaia di persone, vedere grandi novità... incontrare persone dell'industria, partecipare agli eventi con i fan. Voglio assolutamente che questo continui".

L'intervista con IGN è stata però un'ottima occasione per scoprire il punto di vista di Spencer sull'acquisizione di Activision. A quanto pare, il CEO di Xbox sembra aver imparato molto nel corso di questo processo di fusione, tanto da ritenersi molto più sicuro circa la sua riuscita rispetto allo scorso anno. Spencer, pensate, ne ha parlato apertamente come di una vera 'esperienza formativa'.



Tutto questo sullo sfondo dei recenti rumor riguardo al meeting tra l'antitrust UE e Jim Ryan di Sony, le cui dichiarazioni potrebbero avere un peso non indifferente sull'intera riuscita dell'acquisizione.