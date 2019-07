Phil Spencer: per avere successo con Xbox non dobbiamo sconfiggere Sony

In una lunga intervista concessa a Fortune Magazine, Phil Spencer ha parlato non solo delle esclusive Xbox e del loro ruolo sul mercato ma anche della concorrenza, riferendosi in particolare a Sony.

"Il successo di Microsoft e del brand Xbox non è legato alla necessità o alla volontà di eliminare la concorrenza di Sony", queste le parole di Spencer, che vede l'azienda giapponese non come un rivale da mettere fuori gioco bensì come un valido concorrente e alleato, in alcuni casi.

"Ascolto sempre i feedback della community ma non sono d'accordo con chi vorrebbe il fallimento degli altri, non è da questo che passa il successo della nostra squadra. Quando Microsoft ha annunciato l'accordo con Sony per il Cloud, ho ricevuto migliaia di messaggi di persone che mi chiedevano perchè stessimo aiutando la concorrenza."

Infine, il responsabile della divisione Xbox ribadisce l'ottimo rapporto con Sony: "lavoriamo da anni a stretto contatto con Sony, se pensate che l'azienda vendeva PC con Windows ed utilizzavano i nostri tool di sviluppo per la programmazione. Siamo grandi partner di Sony e siamo uno dei publisher principali third party su PlayStation grazie al successo di Minecraft. Abbiamo rapporti di business con PlayStation, certo, ma anche con Nintendo."