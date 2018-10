Phil Spencer torna in Giappone per incontrare sviluppatori e publisher

Tramite il suo sempre attivo profilo Twitter, Phil Spencer, leader della divisione Xbox, ha annunciato che passerà questa settimana nel Paese del Sol Levante, con l'intento di tornare a parlare personalmente con sviluppatori e publisher nipponici.

Per quanto quello giapponese non rappresenti esattamente il mercato più prolifico per il colosso di Redmond, Spencer ha sempre dichiarato di fare affidamento sui suoi sviluppatori, nonché di voler rinforzare ed aumentare le collaborazioni tra le software house orientali e Microsoft. Sempre più spesso, del resto, abbiamo visto come diverse compagnie nipponiche siano salite al centro del palco di importanti eventi che la compagnia ha tenuto in questi ultimi anni.

Spencer dichiara quindi di essere in viaggio verso il Giappone dove potrà discutere dello sviluppo dei diversi giochi, oltre che ricevere feedback diretto sul come migliorare l'operato di Microsoft in Oriente. Staremo a vedere se nei prossimi mesi salteranno fuori delle novità concrete in merito, rimanete sulle nostre pagine per non perdervi eventuali aggiornamenti.

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Microsoft ha recentemente annunciato Projectx Cloud, il nuovo progetto della casa di Redmond che vuole permettere ai suoi utenti di accedere alle migliori esperienze di gioco da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, grazie alla tecnologia del Cloud.