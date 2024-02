Phil Spencer: gli utenti console non crescono da anni, e sul supporto fisico...

Intervistato da Stephen Totilo, Phil Spencer ha parlato tra le altre cose della scarsa crescita del mercato console, il numero di giocatori attivi non aumenta da anni e di fatto questo è diventato un problema per generare profitti, anche in virtù di costi di produzione e distribuzione sempre più alti.

Nel 2023 il business dei videogiochi ha generato ricavi superiori solamente dello 0.6% rispetto al 2022 e questo per un motivo ben preciso: l'industria non cresce, come ribadito da Phil Spencer.

Il responsabile della divisione Xbox cita proprio l'esempio delle console: "in tutto il mondo abbiamo circa 200 milioni di consumatori che giocano su console ma questo numero è fermo da cinque o sei anni. Non stiamo facendo un buon lavoro nel trovare e crescere nuovi giocatori."

E la situazione, secondo Spencer, è destinata a peggiorare se non si agirà per fare qualcosa di concreto. L'industria però sembra fare di tutto per allontanare i giocatori, tra prezzi dei giochi sempre più alti e console sempre più costose.

Per questo Phil ribadisce come Microsoft voglia "portare Xbox su ogni schermo" cercando di arrivare con il brand Xbox ovunque ci sia modo di far girare un videogioco.

Spencer passa poi a parlare del supporto fisico, sottolineando come finché ci sarà richiesta, Microsoft fornirà questa opzione ai consumatori. "Liberarci del formato fisico non è strategico per noi" sottolinea il boss di Microsoft Gaming, ribadendo in chiusura come ci siano interessanti novità in hardware Xbox in arrivo entro la fine dell'anno.