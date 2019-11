Phil Spencer visita Embark, studio fondato da un ex EA: acquisizione in vista?

A pochi giorni dall'X019 FanFest e dalla messa in onda della puntata speciale di Inside Xbox, che si preannuncia come una delle più memorabili di sempre, Phil Spencer si è recato in visita presso la sede svedese di Embark Studios, software house svedese fondata l'anno scorso da Patrick Söderlund.

Il nome di Patrick Söderlund non vi dice niente? Allora vi rinfreschiamo rapidamente la memoria. Stiamo parlando di una personalità che ha ricoperto il ruolo di CEO di DICE fino al 2006, quando lo studio responsabile della serie Battlefield è stato acquisito da Electronic Arts. Söderlund s'è ambientato rapidamente nel colosso americano, scalando rapidamente i ranghi fino a diventare Executive Vice President degli EA Worldwide Studios. Nel 2018, dopo 12 anni di collaborazione, ha lasciato Electronic Arts per fondare Embark Studios e mettersi al lavoro su un nuovo, misterioso gioco sci-fi.

Ebbene, ieri Phil Spencer s'è recato in visita presso la sede svedese di Embark per dare un'occhiata a ciò su cui stanno lavorando, per poi dispensare parole d'apprezzamento su Twitter: "È uno studio ricco di persone incredibilmente talentuose al lavoro su cose interessanti in maniera innovativa. È stato un piacere trascorrere del tempo in Embark Studios oggi. Grazie per avermi ospitato". Al messaggio, ha anche allegato una fotografia che lo ritrae in compagnia di Söderlund, visibile in calce alla notizia.

Come mai Spencer ha visitato Embark Studios? Che sia andato a sondare il terreno per valutare una nuova, eventuale acquisizione? Nell'ultimo anno e mezzo Microsoft ha espanso la sua scuderia di Xbox Game Studios acquisendo numerosi team di talento, tra i quali spiccano Ninja Theory e Obsidian Entertainment. Non ci stupiremmo affatto se il boss di Xbox stesse valutando una nuova acquisizione, nel tentativo di espandere ulteriormente la propria ludoteca esclusiva in vista del lancio di Xbox Scarlett fissato per il prossimo anno. Speculazioni più che legittime, in un periodo di ricambio generazionale e a pochi giorni dalla messa in onda di quello che la stessa Microsoft ha pubblicizzato come l'Inside Xbox più grande di sempre.