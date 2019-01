Phil Spencer ha visto in azione i nuovi giochi di Rare e Playground Games

Nel corso di un nuovo podcast tenuto da Larry Hyrb, meglio conosciuto dai fan Xbox come "Major Nelson", Phil Spencer si è intrattenuto in una informale conversazione nel corso della quale ha svelato qualche piccolo, ma intrigante dettaglio riguardo al futuro di Microsoft.

Il leader di Xbox ha innanzitutto svelato di aver dato un primo sguardo ad un titolo completamente nuovo che sta prendendo forma negli studi di Rare, la casa di sviluppo autrice di Sea of Thieves. A tal proposito, è intervenuto su ResetEra il solito insider Klobrille, che ha specificato come - stando alle sue conoscenze non verificate - questo nuovo gioco sia entrato in pre-produzione a marzo 2018 (presumibilmente poco dopo il lancio Sea of Thieves) e conti al momento 60 membri della software house impegnati sul progetto.

In aggiunta, Spencer ha avuto modo di apprezzare ciò su cui Playground Games, noti per l'acclamata serie di Forza Horizon, sta attualmente lavorando. Sapevamo già che lo studio si stava occupando di un ambizioso action-RPG open world, e diverse fonti confluiscono nell'affermare che il progetto segreto corrisponda in realtà a Fable IV, mai annunciato ufficialmente da Microsoft.

Infine, nel mentre si godeva la sua modesta vacanza alle Hawaii, Spencer ha dichiarato di aver passato il suo tempo giocando con xCloud, il nuovo progetto della casa di Redmond che vuole permettere ai suoi utenti di accedere alle migliori esperienze di gioco da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo grazie allo streaming. Una notizia che lascerebbe intuire come la tecnologia possa essere in uno stato più avanzato di quanto si potesse inizialmente credere.