Phil Spencer: vogliamo portare Xbox Game Pass anche su smartphone

Xbox Game Pass è un successo su Xbox One ma Phil Spencer vuole andare oltre, con l'obiettivo dichiarato di portare il servizio "su ogni dispositivo", compresi PC e piattaforme mobile.

"Vogliamo raggiungere il maggior numero di giocatori e questo non è un mistero.... ma come possiamo fare per raggiungere quei consumatori che magari hanno solo un telefono Android? Con i giochi free to play certo ma anche con le sottoscrizioni in abbonamento. Abbiamo ragionato a lungo sulla potenzialità degli abbonamenti, potremmo avere miliardi di sottoscrizioni portando il servizio anche su altre piattaforme, Game Pass è nato su Xbox One, arriverà su PC e alla fine probabilmente su tutti i dispositivi."

Ricordiamo che tramite Project xCloud il futuro ipotizzato da Spencer potrebbe diventare realtà e del resto il video promozionale di questa piattaforma mostra Forza Horizon 4 girare in streaming su uno smartphone Android, segno evidente della volontà di Microsoft di conquistare anche questo segmento di mercato.