Phil Spencer vuole davvero rendere Call of Duty un'esclusiva console Xbox?

Continua la guerra a distanza tra Sony e Microsoft: Phil Spencer ha rassicurato Jim Ryan sul futuro di Call of Duty su PlayStation ma Ryan ha ritenuto inadeguata l'offerta proposta dal CEO di Microsoft Gaming, che prevederebbe l'arrivo di nuovi giochi di COD per altri tre anni anche su PlayStation dopo la fine dell'attuale accordo.

Jim Ryan giudica inadeguata la proposta di Phil Spencer, le sue parole però ci permettono di approfondire e provare a capire qualcosa di più sul futuro di Call of Duty. Idealmente l'accordo tra Sony e Activision per Call of Duty copre altri tre giochi e nella partnership rientrano dunque Call of Duty Modern Warfare II, Call of Duty Warzone 2 e il nuovo gioco di Treyarch in uscita nel 2023 o 2024.

Se l'idea di Phil Spencer, come dichiarato da Ryan, sarebbe quella di estendere l'accordo per altri tre anni, PlayStation 5 avrebbe giochi di Call of Duty almeno fino al 2026/2027. Cosa dovrebbe succedere dopo? Non è ben chiaro ma Jim Ryan teme che COD possa diventare una esclusiva console Xbox (continuando ovviamente ad uscire su PC).

Ipotesi quest'ultima che il Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment non vede assolutamente di buon occhio ma al momento c'è da dire che Spencer non ha mai confermato nulla a riguardo e non sappiamo se effettivamente Microsoft voglia estendere ulteriormente l'accordo oppure no, valutando caso per caso le piattaforme di destinazione dei giochi Activision, così come accadrà con i giochi di Bethesda.

La situazione è complicata e i toni tra le due parti rischiano di diventare molto aspri, Call of Duty è un franchise multi miliardario che registra ancora numeri importantissimi (sebbene in calo su base annua) e con ogni probabilità le due parti proveranno a negoziare nuovi accordi che siano vantaggiosi sia per Sony che per la casa di Redmond.



Al momento in ogni caso l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft non è stata finalizzata, bisognerà quindi attendere prima di sedersi al tavolo delle trattative.