Phil Spencer di Xbox: 'L'acquisto di Activision la più grande cosa che abbia mai fatto'

Phil Spencer sta rendendo il marchio Xbox sempre più grande con il passare del tempo. L'ultimo grande colpo per la divisione gaming di Microsoft è stato l'acquisto di Activision Blizzard per una cifra pari a quasi 70 miliardi di dollari, qualcosa di mai visto prima all'interno dell'industria videoludica.

Nel corso di un'intervista con il portale Axios, il capo della divisione Xbox si è nuovamente soffermato sull'ingresso di Activision Blizzard negli Xbox Game Studios, dimostrando di essere rimasto fortemente impressionato dal grande obiettivo che è riuscito a portare a termine. "Va ben oltre qualunque altra cosa abbia mai fatto", ha sottolineato Spencer, che tuttavia precisa: "Se l'accordo verrà definitivamente chiuso, non credo che ci ritroveremo nella posizione di poter stabilire da soli nuove regole all'interno dell'industria videoludica".

Le priorità adesso per Spencer sono altre, e riguardano soprattutto la necessità di far sentire completamente a proprio agio i "nuovi arrivati" e metterli nelle condizioni di esprimere al massimo il loro potenziale: "Voglio battermi per ciò che rende migliori i team e faccia sentire le persone al sicuro. Siamo stati pubblicamente chiari su questi aspetti, ma respingo l'idea secondo la quale noi abbiamo assunto una posizione di predominio senza restrizioni. Non credo sia così", afferma il numero uno di Xbox.

"Il nostro scopo a lungo termine - conclude Spencer - è soddisfare questa domanda: 'i creatori sulla nostra piattaforma sentono di avere la possibilità di raggiungere il più ampio numero possibile di giocatori con la massima diversità creativa di cui hanno bisogno?'". Per quanto raggiunto nel corso degli anni, Phil Spencer riceverà il premio alla carriera ai DICE Awards 2022. Restando sempre in tema, ecco la carriera di Phil Spencer ripercorsa dal Wall Street Journal, costellata di importanti successi e conquiste ai quali potrebbero aggiungersene altri ancora nei prossimi anni.