Phil Spencer: Xbox è un business in salute, Microsoft punta al coinvolgimento del pubblico

Phil Spencer è il protagonista dell'ultima puntata di IGN Unlocked e in questa occasione il responsabile della divisione Xbox ha parlato, tra le altre cose, delle metriche tenute in considerazione da Microsoft per valutare lo stato di salute del business dei videogiochi.

Spencer è stato molto chiaro sottolineando come l'obiettivo principale di Microsoft non sia più quello di vendere hardware o giochi retail bensì di puntare tutto sul coinvolgimento dei giocatori.

"Valutiamo il successo di Xbox e dei nostri servizi in base al numero di utenti attivi. Siamo riusciti a coinvolgere i giocatori, a portarli sulla nostra piattaforma e farli giocare più spesso? Sono queste le analisi che portiamo avanti e dai nostri dati il business è certamente in salute. La gente gioca su Xbox? Sì, e questo dimostra che il nostro business è in vincente."

Il volto di Xbox sottolinea poi la vendita al dettaglio di hardware e software sia certamente importante ma non rappresenti più il focus principale dell'azienda dal momento che grazie al Cloud e al Game Pass è possibile raggiungere milioni di giocatori indipendentemente dal fatto che possiedano o meno una console Xbox. Nuovi hardware Xbox sono in fase di sviluppo, come confermato dallo stesso Spencer, ma non ci saranno versioni mid gen di Xbox Series X o Xbox Series S a breve.