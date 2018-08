Phil Spencer di Xbox: dobbiamo continuare a lavorare sul fronte delle esclusive

Durante una recente intervista concessa a CNET, il capo della divisione Xbox Phil Spencer è tornato a parlare delle esclusive e degli studi first party di Microsoft, dichiarando che la compagnia continuerà a lavorare per migliorare sotto questo fronte.

"Ho affermato esplicitamente che avevamo bisogno di investire di più sui team interni, infatti all'E3 di Los Angeles abbiamo annunciato l'acquisizione di cinque nuovi studi first party. Ma non credo che il nostro lavoro si sia fermato qui. Gli utenti vogliono giocare a grandi titoli sulle nostre piattaforme." dichiara Phil Spencer, affermando che Microsoft continuerà a lavorare per migliorare sul fronte delle esclusive e dei team first party a propria disposizione.

Spencer ha poi espresso un certo interesse per le nuove piattaforme di streaming On Demand come Netflix, facendo notare come un modello di businees simile potrebbe essere applicato anche ai videogiochi: "Credo che sia il momento giusto per guardare con interesse a nuovi modelli di business, prendendo spunto dal mondo della televisione. Penso in particolare ai contenuti più creativi e avvincenti che abbiamo visto da aziende come Netflix, HBO e Showtime, resi disponibili per tutte le tipologie di schermi. Abbiamo grandi storie, personaggi e mondi che sono stati bloccati su determinati schermi per i limiti tecnici dell'hardware. Ci siamo davvero avvicinati a questa visione che consente di raggiungere sempre più persone sul pianeta?"

A proposito di studi first party Microsoft, sapevate che Playground Games è al lavoro su una grande esclusiva non ancora annunciata?